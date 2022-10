Sul campo comunale di via delle Vigne, prima del fischio di inizio della partita del campionato di Promozione tra Porto Torres e Oschirese, cinque ex dirigenti ed ex calciatori scomparsi, protagonisti della storia rossoblù, sono stati omaggiati dall’ex calciatore Ignazio Tedde con la consegna di una targa di merito ai loro familiari.

Un riconoscimento ufficiale al presidente Pietro Madeddu, al direttore sportivo Giorgio Biccheddu, al centrocampista Piero Demuro, alla mezzala Giovanni Usai e al bomber Vincenzo Camoglio. Trionfi, fatiche sul campo, il salto in Eccellenza, il respiro per la prima volta in una categoria superiore, le sconfitte, imprese sportive che hanno fatto la storia dove ognuno di loro, “angeli” mai sazi di calcio sempre pronti a difendere la società, ha lasciato un segno nei tifosi e in coloro che non hanno dimenticato le loro imprese.

