Si è completato oggi il quadro della prima giornata di Promozione. Nel girone A, vittorie per Villasimius e Orrolese rispettivamente contro Cortoghiana e Andromeda. Successo (4-0) convincente per la squadra di Antonio Prastaro. Le reti: 8’ pt Arnaudo, 15’ pt Iesu, 30’ pt Porcu, 20’ st Pomiro. L’Orrolese di Marco Marcialis si è imposta 3-1. Finita senza reti Gonnos-Verde Isola.

Nel girone B di Promozione, tre punti per Barisardo (4-2 sul Terralba) e Abbasanta (4-1 contro la Bittese). Vince (1-0) in casa anche il Fonni contro il Tortolì. Successi esterni per Arborea (0-1) e Santa Giusta (0-3) contro Idolo e Tonara.

Nel gruppo C, Buddusò-Macomerese 0-1 (eurogol di Fois), Lanteri-Luogosanto 1-2 e Porto Torres-Oschirese 2-0.

© Riproduzione riservata