Si gioca domani il recupero del campionato di serie D Arzachena-Giugliano. Per i sardi una occasione per mettere definitivamente in cassaforte la salvezza. Per i campani l'ultima chances per sfuggire alla retrocessione in Eccellenza.

L'Arzachena allenata da Raffaele Cerbone attraversa un buon momento dopo la lunga sosta di aprile per il Covid che ne ha finora pesantemente condizionato il suo cammino. Domenica ha colto il pareggio sl campo del Carbonia (a Santadi), sfiorando il successo pieno. Domani ha la possibilità di conquistare i tre punti. La sq8uadra attraversa un pun momento. Cerbone è fiducioso anche se il Giugliano è squadra da prendere con le pinze.

