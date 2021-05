Nella penultima giornata del campionato di Eccellenza, vincono Castiadas e Atletico Uri. La squadra del Sarrabus piega il Bosa per 1-0 con un gol del bomber Lentini al termine di una gara combattuta e incerta che gli ospiti hanno chiuso in nove per due espulsioni per doppia ammonizione.

Sulla panchina del Castiadas c’era Moi, vice dell'allenatore Prastaro, esonerato lunedì scorso. Ha vinto ancora una volta la capolista Atletico Uri di mister Massimiliano Paba: l'Uri è passato alla grande sul difficile campo di Guspini dando una ennesima dimostrazione di forza. Per la capolista due gol di Ravot e una rete di Tedde.

Per il Guspini gol di Caddeo. In classifica ha 18 punti, otto in più del Castiadas che oggi ha raggiunto quota 10. Domenica a Uri si giocherà lo scontro diretto, gara valida per l'ultima giornata di andata. Oggi si sono giocate solo queste due gare. Comprensibile la soddisfazione nel clan dell'Atletico Uri che ha finora sempre vinto, dimostrando di meritare la D.

Il Castiadas si giocherà tutto nei due scontri diretti (tra andata e ritorno) ancora da giocare. Ma anche il secondo posto potrebbe portare alla D magari con i ripescaggi in caso di rinunce.

