L'Uragano Pirri (Seconda categoria) riparte dal tecnico Diego Meloni. La società del presidente Costanzo Chessa ha confermato in blocco l'organico che aveva iniziato col botto nella scorsa stagione (due vittorie su altrettante gare, otto gol fatti e nessuno subito). Potrebbe esserci il graditissimo ritorno del bomber Filippo Chiai.

Il diesse Flavio Atzeni è alla ricerca di un giocatore per reparto in modo da consegnare al tecnico un organico in grado di lottare per il primato. La Prima categoria è decisamente più consona alla storia e al blasone della società nerorossa che, con 62 anni di anzianità federale, è fra le più longeve della provincia di Cagliari. “Vogliamo far bene – dice il presidente, Costanzo Chessa Siamo consapevoli che non sarà semplice. Ci sono tre, quattro società che stanno potenziando gli organici. Non vediamo l’ora di ripartire”.

PRIMA CATEGORIA – Claudio Meloni è stato confermato sulla panchina del Cus Cagliari (Prima categoria). Il rinnovo del tecnico era nell'aria da tempo. “Con Claudio c'è un ottimo feeling – dice il direttore sportivo, Andrea Vargiu – Si trova benissimo con noi. Non vediamo l'ora di iniziare. La struttura è stata rinnovata con l'impianto di illuminazione di ultima generazione e con nuovi spogliatoi”. Cresce la società e di conseguenza le ambizioni. “Per quanto riguarda la prima squadra abbiamo mantenuto l’ossatura della scorsa stagione. Saranno inseriti tre, quattro giocatori di esperienza. L’obiettivo è quello di vincere il torneo. Mentre per il settore giovanile e la scuola calcio puntiamo ad un'ulteriore crescita riconfermando Pietro Casale come direttore tecnico. Invitiamo - chiude Vargiu – chi volesse avvicinarsi alla nostra società a non esitare a farlo”.

Claudio Meloni (foto Serreli)

ECCELLENZA – Due acquisti di lusso in casa Guspini che quest'anno sarà allenato da Fabrizio Carracoi. La società ha raggiunto l'accordo con due argentini di grande esperienza e che conoscono molto bene il calcio sardo. I nuovi tesserati sono il difensore Gabriel Diaz e il centrocampista Sebastian Calandra. Classe da vendere, esperienza tanta, i due argentini sono giocatori che in Eccellenza fanno la differenza. In Sardegna hanno giocato entrambi col Castiadas lasciando un ottimo ricordo per le loro qualità e serietà. L'allenatore del Guspini è Fabrizio Carracoi, ex Orrolese.





