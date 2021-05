L'Ossese calcio si prepara alla partita più importante di questa annata calcistica e forse della sua storia: la sfida casalinga contro l'Atletico Uri, regina assoluta del campionato di Eccellenza, che guida a punteggio pieno con 24 punti in 8 partite. I bianconeri invece sono secondi in graduatoria con 15 punti, distanziati di 9 lunghezze dai giallorossi. Domenica quindi avrebbero l'occasione di riaprire il campionato e portarsi a -6. In caso di sconfitta dell'Ossese ( ma forse anche in caso di pareggio) per il campionato di Eccellenza sardo calerebbe il sipario e all'Atletico Uri per vincere il girone basterebbe solo conquistare qualche punticino, per avere anche il conforto della matematica.

L'Ossese è in grande forma. Lo scorso turno ha espugnato il difficile campo di Castiadas con un perentorio 3-0, un risultato che parla da solo. L'Atletico Uri invece si è imposto in extremis in casa contro il Porto Rotondo (3-2). Nel tardo pomeriggio l'Ossese, agli ordini del tecnico Francesco Cossu, si è allenata al Walter Frau: lieve seduta atletica, schemi e partitella in famiglia. Tutti i componenti della rosa sono apparsi in buone condizioni fisiche. Tra i giocatori e staff tecnico si respira l'aria delle grandi occasioni. Ma anche tra la dirigenza."Domenica ci giochiamo il campionato e abbiamo a disposizione solo un risultato:la vittoria.- commenta il presidente dell'Ossese Carlo Mentasti – Siamo consapevoli della loro forza, ma anche della nostra. Dai ragazzi mi attendo una grande partita, all'interno naturalmente del clima sportivo e dell'amicizia che c'è tra le due società". Gli fa eco il direttore sportivo Antonello Ibba.

"La partita di domenica capita per noi in un momento di grande fiducia.- spiega il ds - Noi crediamo nei 3 punti e non abbiamo ancora accantonato il sogno di vincere il girone. Se contro l'Atletico Uri non dovessimo vincere avremmo comunque l'importante obbiettivo del secondo posto. Un piazzamento che renderebbe orgogliosa questa società - conclude - che solo qualche stagione fa militava in seconda categoria".

