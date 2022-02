Anche lo sport dilettantistico sardo schierato decisamente contro la guerra in Ucraina, invasa dalle truppe russe. Le partite sono cominciate con 5 minuti di ritardo, su disposizione della Lega. A Ossi, in occasione della partita di Eccellenza Ossese-Ghilarza, prima del fischio iniziale dell'arbitro (ore 15.05), i giocatori dell'Ossese hanno voluto dare un segnale di pace esponendo uno striscione con la la scritta "No alla guerra", affiancato da due bandiere giallo-blu dell'Ucraina.

"Abbiamo voluto dare un piccolo contributo contro la guerra in corso - spiega il presidente dell'Ossese Marco Masia, 35 anni -. Nello specifico io mi sento particolarmente colpito e preoccupato in quanto la mia giovane compagna Darina si trova a Kiev sotto i bombardamenti ed è molto impaurita".

