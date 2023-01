A 24 ore dalla chiusura del mercato invernale, l’Olbia annuncia l’acquisto di un nuovo giocatore: si tratta di Alessandro Corti, attaccante classe 2000 proveniente dalla Pergolettese, con la quale durante la stagione in corso in Serie C ha collezionato 7 presenze tra campionato e Coppa Italia.

“La società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dalla Us Pergolettese i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Alessandro Corti. L'attaccante ha sottoscritto con il club bianco un accordo valido fino al 30 giugno 2024”, recita il comunicato emesso stasera dall’Olbia Calcio.

Segue la scheda: “Nato a Sesto San Giovanni il 21 giugno 2000, Corti è cresciuto nel settore giovanile della Giana Erminio. Ha fatto il proprio esordio in Serie D nella stagione 2018/2019 con la maglia del Villa Valle totalizzando 28 presenze e 5 reti. Nella stagione successiva è ancora in forza al club della Val Brembana dove mette insieme 12 presenze e 2 reti prima di fare ritorno alla Giana Erminio nel mercato invernale (3 presenze). Nella stagione 2020/2021 realizza 3 reti in 33 presenze con la maglia della società di Gorgonzola, mentre nel campionato successivo raddoppia lo score siglando 6 reti in 29 apparizioni. Dunque, nell'estate 2022, il trasferimento alla Pergolettese”.

E adesso Olbia. Corti potrebbe essere aggregato alla squadra di Roberto Occhiuzzi già in occasione del match casalingo con la Fermana.

