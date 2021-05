Il Li Punti calcio, società sassarese che milita nel campionato di Eccellenza, sta mettendo le basi per la prossima stagione calcistica. La squadra non ha partecipato alla ripartenza del campionato e la società ne ha anche approfittato per rifare, a proprie spese, il terreno di gioco, sino a questa stagione in sterrato, e sistemare l'intero impianto sportivo, in vista dell'annata 2021-2022. I lavori procedono bene e la posa del manto in erba sintetica è prevista entro luglio. La squadra riprenderà la preparazione all'incirca verso il 20 dello stesso mese.

Il nuovo direttore sportivo Fabio Sogos, di concerto con Cosimo Salis, riconfermato alla guida tecnica della squadra, e con la dirigenza, che ha sempre al suo vertice come presidente Salvatore Virdis, è già al lavoro per rinforzare una rosa, che era già competitiva.

"Assieme a società e staff tecnico abbiamo deciso di confermare gran parte della rosa precedente.- spiega il ds Fabio Sogos - Per quanto riguarda i fuori quota abbiamo già avviato dei contatti con Torres, Latte Dolce e altre società del territorio. Per il resto - continua - posso dire che stiamo trattando almeno un giocatore di esperienza e di qualità per ogni reparto. Sui nomi, per correttezza, bisogna aspettare la fine dei campionati in corso. L'obbiettivo della società - conclude - è di disputare un prossimo torneo di alto livello, continuando il percorso di crescita che negli ultimi anni ha contraddistinto i nostri colori".

