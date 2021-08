Dalla Torres al Tempio. L'imprenditore sassarese Salvatore Sechi è rimasto poche settimane senza squadra: dopo aver ceduto la squadra sassarese a Insula Sport, costola dell'azienda Abinsula, ha rilevato le quote dell'Us Tempio, che milita in Prima Categoria.

Il neo patron dei galletti ha spiegato: “Ho accolto con grande orgoglio l'invito della dirigenza locale e mi metto a disposizione, insieme al mio gruppo di lavoro, in una società importante come il Tempio. Per chi, come me, ha vissuto gli anni d'oro del professionismo dei galletti galluresi, vedere la squadra in Prima categoria è un grande dispiacere; per la città, innanzitutto, che ha sempre rappresentato un punto di riferimento non solo sportivo ma anche culturale e sociale del nord dell'isola, e per i suoi tifosi, sempre presenti e vicini alla squadra, oltre la categoria. Non c'è un altro posto dove avrei potuto trovare nuovi e giusti stimoli se non qui e con entusiasmo ci metteremo al lavoro da subito”.

Ad affiancare il presidente Sechi saranno anche i dirigenti locali che in questi anni si sono spesi per mantenere la società viva, nonostante le vicissitudini legate alla retrocessione dalla Serie C e la ripartenza dalla Seconda categoria tre anni fa: “Ho trovato qui dirigenti appassionati come Bruno Abeltino, Maurizio Cossu e Gavino Manconi che saranno i miei referenti in loco e validi collaboratori. Ringrazio il sindaco di Tempio Giannetto Addis per la grande disponibilità dimostrata e a cui si deve il gran lavoro svolto nella cura delle strutture sportive cittadine, rinnovate al meglio, sia allo stadio Manconi sia al glorioso Demuro, completamente ristrutturato con un campo sintetico di ultima generazione. La volontà di tutti noi è di aiutare l'US Tempio a risollevarsi con l'obiettivo, da qui ai prossimi anni, di ottenere i risultati sportivi che questa importante piazza si aspetta e merita”.

Il passaggio delle quote societarie è avvenuto nella giornata di ieri, ed è stato curato dai commercialisti di Tempio Mario Sotgiu e Giuseppe Pintus, e dall'avvocato Giampiero Moro.

