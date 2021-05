L'Atletico Uri ad un passo dalla serie D. La squadra di Massimiliano Paba ha vinto oggi lo scontro diretto col Castiadas portando a nove i punti di vantaggio sull'Ossese e undici sul Castiadas. Un torneo a senso unico con la capolista che ha finora vinto tutte le gare giocate. Oggi ha vinto per 3-1 con la squadra del sarrabus passata in vantaggio con Lhones. L'Uri ha pareggiato quasi subito con Doukar. Quindi le reti di Ravot e Tedde (rigore) a siglare il 3-1. L'Ossese ha vinto a Bosa per 2-1, la Nuorese ha colto il sucecsso sulla San Marco con lo stesso risultato di 2-1. Il Guspini infine ha vinto sul campo del Porto Rotondo: reti di Mulas, Suella, Caddeo e Fantasia.

© Riproduzione riservata