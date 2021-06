L'Atletico Uri per la prima volta arriva alla Serie D.

Nella gara decisivo di questo sera, la squadra di Massimiliano Paba ha travolto il Bosa per 5-1 con doppietta di Doukar e gol di Tedde, Ravolt e Olmetto.

Una vittoria straordinaria quella dell'Atletico Uri, che quest'anno ha vinto tutte le gare di Eccellenza con una sola sconfitta.

L'Ossese a due giornate dalla fine insegue a otto punti. Campionato insomma finito, per la grande la gioia dei tifosi, arrivati sino a Bosa, per far sentire il proprio incoraggiamento ad allenatore, giocatori e dirigenti che non hanno davvero fatto mancare nulla alla squadra. Paba anni fa aveva portato in D anche il Latte Dolce.

Nelle altre gare di oggi, vittorie dell'Ossese (2-1) al Porto Rotondo che ha giocato una buona gara, del Guspini che ha vinto (1-0) con un gol di Demurtas (rigore) sul campo della San Marco e pari (2-2) fra Castiadas e Nuorese.

