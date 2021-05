Giacano tutti per l’Atletico Uri che ha più di un piede in Serie D . Oggi la capolista (15 punti in cinque gare) non ha giocato.

Tutte le altre hanno pareggiato con la classifica che è davvero cambiato di poco o nulla. Il Castiadas, grande delusione di questa fase di Eccellenza, non è andato oltre il pari (0-0) sul campo della Nuorese. Per la squadra di Prastaro è il terzo pari in altrettante gare. Pareggio (1-1) anche fra Guspini e San Marco Assemini con rete di Porcu e un autogol di Medda. .

Pareggio (1-1) anche tra Porto Rotondo e Ossese al termine di un incontro combattuto. Dopo la solita fase di studio, l’Ossese al 21’ passa: Sabino serve Chelo che davanti a Deiana non sbaglia. Al 26’ punizione di Arca, testa di Cocco, palla sopra la traversa.

Il Porto Rotondo guadagna metri. Al 42’ Bulla smarca Ruzzittu, Cherchi in uscita salva. E’ il preludio al gol che arriva al 45’: Bulla dal fondo libera Ruzzittu, L'attaccante serve l’accorrente Mulas che dall’altezza del dischetto spedisce la sfera sotto l’incrocio alla sinistra di Cherchi.

Questa la Classifica: Uri 15 punti, Ossese 9, Castiadas 7, Guspini e San Marco 6, Porto Rotondo 5, Nuorese 3, Bosa 1.

© Riproduzione riservata