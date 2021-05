Vittoria dell'Arzachena sul campo del Cassino nel recupero della 22esima giornata di campionato giocata a Cassino. Tre punti d'oro per i sardi in chiave salvezza. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 42' con Picascia. L'Arzachena si è scatenata a inizio ripresa andando in rete al 7' con Kacorri, al 17' con Molino su calcio di rigore e al 25' con Bonacquisti. A dieci minuti dalla fine è arrivato il secondo gol del Cassino.

La squadra di Raffaele Cerbone, che domenica scorsa era stata battuta dalla capolista Monterosi, ha giocato una grande partita, mettendo in gioco belle trame di gioco e andando in rete con estrema disinvoltura.

L'Arzachena ha giocato con Ruzittu, Bonacquisti, Ungaro, Kacorri, Molino (38'' st Loi), Bachini, Manca, Marinari, Dore, Mannoni, Pandolfi. In panchina Al-Tumi, Pinna, Majid, Olivera, Congiu, Bellotti, Fusco, Defendi. Allenatore Raffaele Cerbone.

Il Cassino con Del Giudice, Carcione, Picascia, Cavaliere (3' st Vitiello), Ricamato, Giglio, Raucci (20' st Tomassi), Lucchese, Di Giacomo, Darboe (18' st Orlando), Cocorocchio (25' st Colacicco). in Panchina Della Pietra, Gagliardo, Miele. Allenatore Sandro Grossi.

