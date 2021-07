La squadra sassarese, neopromossa in serie B, è scatenata sul mercato. Ben quattro gli innesti per la Torres: la centrocampista offensiva francese Pauline Mehadji, proveniente dal Nimes, mentre dall'Empoli femminile, e quindi dalla massima serie, arrivano in prestito l'attaccante Morena Iannazzo, il difensore centrale Maria Bertone e il portiere Francesca Fabiano.

Sono tutti colpi griffati dal nuovo direttore sportivo Marco Landi.

Nata il 19 maggio del 1999, Pauline Mehadji ricoprirà il ruolo di centrocampista offensivo tra le fila rossoblù dopo aver trascorso le sue due ultime stagioni al Toulouse e al Nimes Métropole. Ha fatto parte anche della nazionale francese.

Mehadji ha dichiarato: “Vengo per dare il mio contributo in un club con una grande storia vincente. Le ragazze hanno fatto una stagione eccezionale segnando molto, mostrando serietà e solidità. Non vedo l’ora di incontrare le mie nuove compagne e di provare le prime emozioni indossando, sul campo, la mia nuova maglia. Combatterò per vincere ogni gara”.

Tre le giovani promesse che arrivano dall'Empoli femminile.

La siciliana Morena Iannazzo, classe 2002, dopo avere indossato la maglia del Noir è andata l'anno scorso a Empoli dove ha debuttato in serie A e ha racimolato 8 presenze. Attaccante dal fisico importante, duttile e dalle ottime doti aeree è il primo puntello di un reparto che cerca di mantenere le gemelle del gol Gomes-Marenic anche se non sarà semplice.

La calabrese Maria Bertone è una classe 2004, in Toscana dal 2019. Difensore centrale dalle buonissime doti fisiche e scelte di intervento da giocatrice matura.

Francesca Fabiano, classe 2003, è un portiere di grande prospettiva. Dopo l’avventura con il settore giovanile della Sampdoria, è approdata all’Empoli che l'ha fatta anche esordire nella massima serie.

