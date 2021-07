In Eccellenza, si rafforza la Ferrini Cagliari. Il direttore generale Pietro Caddeo annuncia la definizione delle trattative con Lorenzo Camba, ex San Marco, e con Alessio D'Agostino. Alla guida dei blucerchiati c’è Sebastiano Pinna.

Attivissima la Monteponi Iglesias (Promozione) che ha praticamente chiuso le operazioni in entrata con i difensori Daniele Porcu, Fabiano Todde (ex Muravera) e Alessandro Mancusi, ex La Palma, il centrocampista Stanislao Lepore, ex Muravera, e gli attaccanti Michele Suella (Guspini) e Silvio Fanni.

Si rinforza anche la Villacidrese con gli arrivi del centrocampista Marcello Angheleddu, proveniente dal Muravera, e dell’esperto difensore Luigi Pinna.

A Villasimius arriva il bomber argentino Marcos Cordary (classe 1999), con esperienze in Spagna (D) e in Eccellenza. Confermato Michele Cireddu.

Richieste per il portiere ex Arbus e San Marco, Michele Mattana (classe 1999) e i difensori Bebo Palmas (la scorsa stagione a Seulo) e Gabriele Pancotto. Lo Stintino ha tesserato il centrale di difesa Tommaso Nieddu (1991), ex Bonorva e Porto Torres. Resta il centrocampista Alessandro Piras. La panchina del Settimo è stata affidata a Mario Sanna.

Antonio Serreli

