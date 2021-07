Terzo e quarto colpo di mercato in casa Ghilarza, compagine che prenderà parte al prossimo torneo di Eccellenza regionale. La squadra ghilarzese, infatti, annuncia gli arrivi di Mattia Caddeo e Massimo Fadda. Il primo, attaccante classe 1992, nella scorsa stagione è stato punto di forza del Guspini. Per Caddeo, inoltre, che in passato ha militato anche nel Samassi, nel Monastir, è un ritorno in maglia giallorossa. Fadda, portiere classe 1995, invece, ritorna a Ghilarza dopo una piccola parentesi con il Taloro Gavoi. Intanto, per i ghilarzesi il mercato non è ancora chiuso: l’obiettivo è quello di completare lo scacchiere a disposizione di mister Ivan Cirinà inserendo in rosa un centrocampista e un altro attaccante. La preparazione pre campionato inizierà il prossimo 2 agosto. “Il nostro obiettivo – commenta il Direttore Sportivo Stefano Pinna – è quello di arrivare il più avanti possibile in Coppa Italia. Ci piacerebbe rivincerla come abbiamo fatto qualche anno fa. In campionato vorremmo essere protagonisti, poi sarà il campo a parlare”.

L'allenatore della Tharros Tonio Madau (foto concessa da Mauro Porta)

In Promozione la Tharros conferma in panchina mister Tonio Madau, arrivato alla fine della scorsa estate. “Sono contentissimo – commenta Madau – la società mi ha chiesto di rimanere e ho accettato con entusiasmo”. Madau avrà a disposizione gran parte della rosa che ha iniziato lo scorso torneo di Promozione.

In Prima Categoria, invece, svelato il nome del nuovo allenatore dell’Atletico San Marco Cabras: è Andrea Contini, tecnico di Palmas Arborea e, in passato, già alla guida di Santa Giusta, Abbasanta, Tonara, Palmas 95 e, soprattutto, Tharros, con la quale ha ottenuto il doppio balzo dalla Seconda alla Promozione. Contini prende il posto di Bobo Sau, passato all’Oristanese.

Primi acquisti, invece, tra le fila della Francesco Bellu di Terralba. Mister Alessandro Deplano avrà a disposizione, nella prossima stagione, due colpi da “novanta” come Alessio Costella e Mattia Gallon. Costella, difensore, arriva dalla Tharros, ma in passato ha militato anche con Arborea, Fonni, Abbasanta e Oristanese. Gallon, attaccante, lo scorso anno ha giocato con l’Arborea, ma nel suo curriculum può vantare una lunga carriera nel calcio professionistico.

