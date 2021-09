"Tenteremo di ribaltare lo 0-2 dell'andata. Siamo ancora a corto di preparazione, ma i miei giocatori faranno il possibile per la rimonta".

Parole di Sandro Acciaro, 61 anni, allenatore dell'Ilvamaddalena, una delle squadre più antiche e blasonate della Sardegna. Domani per i suoi un compito arduo, nella giornata di ritorno del primo turno di Coppa Italia Eccellenza, che vede l'Ilva impegnata in casa contro il pimpante Porto Rotondo, forte del doppio vantaggio dell'andata.

Per i maddalenini la stagione è cominciata in salita. Diversi giocatori della rosa dell'anno scorso sono andati via. In più qualche problema societario, risolto con l'avvento alla presidenza di Andrea Pisano, che ha preso il posto di Enzo Del Giudice.

"Quest'anno puntiamo molto sui giovani - aggiunge Acciaro -. Partiremo con obiettivi diversi, ma sapremo toglierci buone soddisfazioni".

Alle tante partenze si registrano importanti conferme, come quelle del centrocampista Chiappetta e del difensore rumeno Dombrovoski. Tra i nuovi arrivi il portiere Manis (ex Nuorese e Carbonia), il centrocampista argentino Escobar e il difensore Di Pietro. Appuntamento quindi per domani alle ore 17 al campo Delfino di La Maddalena. Col Porto Rotondo sarà battaglia.

