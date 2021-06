Sinora la regina incontrastata del mercato del campionato di Prima categoria, girone D, si chiama Sennori calcio. Società moderna, parco giocatori collaudato, stadio tra i migliori della Sardegna, entusiasmo tra i tifosi e nuovi sponsor stanno facendo volare la campagna acquisti. Dopo i fortissimi attaccanti di categoria superiore Fabio Nuvoli e Andrea Usai oggi la società ha ingaggiato il centrocampista Amadou Camara, classe 1999. Nato in Guinea, ha militato la scorsa stagione nel campionato di Promozione con il Calangianus, ma vanta esperienze anche nel Latte Dolce e Usinese. "Si tratta di un ottimo elemento che rafforzerà la squadra in mezzo al campo.- commenta il presidente del Sennori calcio Gianni Desini - Miriamo ad integrare la rosa con altri elementi. Vogliamo disputare un grande campionato". Nel girone D movimenti anche a Ploaghe, che era in testa alla classifica prima dello stop per pandemia. Ingaggiato il nuovo tecnico: Costantino Cubeddu, ultima stagione al Cus Sassari. Proprio dal Cus Sassari sono stati prelevati l'attaccante Luca Nuvoli e i centrocampisti Simone Pisano e Dario De Luca."Cubeddu è un tecnico preparato. - dice il direttore sportivo del Ploaghe calcio Agostino Solinas - Penso possa fare molto bene. La nostra rosa è già forte, ma il nostro mercato continua".

A Trinità d'Agultu, altra società ambiziosa, è stato ingaggiato come tecnico il locale Paolo Carbini, già vice allenatore e responsabile del settore giovanile."Sono lieto di questa chiamata. - afferma - Integreremo con altri elementi una squadra già forte". Dovrebbe rimanere tra i ranghi anche l'attaccante Roberto Seu, ex giovanili del Cagliari ed ex Valledoria, un lusso per la Prima categoria, campionato che nella prossima stagione, per lo meno nel girone D, si preannuncia avvincente. Squadre blasonate come il Tempio sicuramente non vorranno recitare la parte delle comparse. Se ne saprà di più tra qualche giorno.

Argentino Tellini

© Riproduzione riservata