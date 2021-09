Nel girone B di calcio di Promozione bella vittoria dell’Arborea che supera il Bonorva per 2 – 0. Primo tempo bloccato, con gli ospiti a rendersi pericolosi più volte con El Ouali e Meloni. Padroni di casa che ci provano con Piras, ma senza successo. Nella ripresa le reti che valgono la vittoria.

Al 15’ è Capraro che realizza con un colpo sotto che scavalca Sassu. Raddoppia Atzeni al 26’ con un potente tiro dal cuore dell’area. Nel finale traversa in acrobazia di El Ouali. Soddisfatto e di buonumore, a fine gara, il tecnico dell’Arborea, Federico Trudu: “Partita tostissima. Nel secondo tempo abbiamo aggiustato le cose ed è andata molto meglio. La squadra è molto giovane e deve fare ancora tanta esperienza, così come il suo allenatore”.

Arriva un pareggio, invece, per la Paulese, in casa, contro il Fonni. Dopo il gol su punizione di Cacciuto, al 40’ del primo tempo, nella ripresa, al 36’, pareggia su rigore il portiere ospite Ruiu. Un punto per parte. Soddisfatto a metà l’allenatore della Paulese, Cristian Lai: “Siamo entrati contratti. I ragazzi all’inizio sentivano un po’ la tensione. La squadra non ha espresso appieno quello che volevo io. Potevamo fare di più. Il Fonni ha fatto un’onesta partita”.

Sulla stessa linea il tecnico del Fonni, Sergio Cucca: “Siamo contenti di aver riniziato. Il risultato credo sia giusto. Il nostro primo tempo non buono, meglio nel secondo tempo. Abbiamo tanto da migliorare e siamo fiduciosi per il futuro”.

