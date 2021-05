Emanuele Riu, 41 anni di Porto Torres, è il nuovo allenatore dell’Asd Castelsardo calcio, un mister con una lunga esperienza da calciatore per una società storica che affronterà il prossimo campionato 2021-2022 in seconda categoria dopo la parentesi con Giovanni Cutolo, sollevato dall’incarico nell’aprile scorso.

Il presidente Pierfilippo Denicu ha rotto gli indugi a seguito di un anno di difficoltà segnato dalla pandemia che ha bloccato il campionato, scegliendo un tecnico che conosce bene il torneo spinto dalla volontà di riscossa. Il club rossoblù guarda al suo futuro fiducioso perché solido nelle intenzioni e nel progetto portato avanti in campo e dalla dirigenza che si è mossa sul mercato per innalzare il tasso tecnico, partendo dalla guida della squadra.

Emanuele Riu, ex bomber del Porto Torres, ha dalla sua una lunga esperienza da calciatore in diversi club, il più importante quello del Cagliari dove ha militato per sei anni. Poi si è distinto negli anni con il ruolo di attaccante nelle squadre della Torres, Barletta, Arzachena, Tempio, Berchidda, Stintino e Porto Torres. “Il calcio è un continuo esame da superare dove le contingenze non aiutano ma la svolta è necessaria – spiega Riu – per tali ragioni il grande entusiasmo per questo nuovo incarico mi spinge ad ambire nelle zone alte della classifica e tentare di fare il salto di qualità”.

