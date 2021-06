L'Uri festeggia il salto in Serie D battendo in casa il Guspini per 1-0. L'Ossese è andata a vincere sul campo della Nuorese per 4-3 dimostrandosi la più forte dopo l'Uri.

Da ricordare che proprio l'Ossese è stata l'unica squadra a battere alcune domeniche fa la capolista. Pari 2-2 fra Bosa e Castiadas al temine di una bella gara e vittoria per 3-1 del Porto Rotondo sulla San Marco.

La squadra gallurese vince e convince: davvero un vivaio il suo che promette bene.

