Il Castiadas risolve il problema tecnico: dopo l'esonero dell'allenatore Antonio Prastaro sulla panchina della squadra del Sarrabus arriva Maurizio Erbì.

Dieci giorni fa la società aveva chiamato Virgilio Perra al quale la Federazione non ha concesso la deroga. Erbì farà il suo esordio in panchina domenica sul campo della capolista Atletico Uri. Il nuovo tecnico in passato è stato alla guida di Monteponi Iglesias e Asseminese. Il suo compito non sarà facile.

Per continuare a sperare nel salto in D, il Castiadas domenica ha un solo risultato utile: vincere a Uri, capolista imbattuta, a punteggio pieno, con otto punti di vantaggio sullo stesso Castiadas.

