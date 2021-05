Nicola Manunza torna sulla panchina del Monastir. La società ha già raggiunto l'accordo col tecnico in vista della prossima stagione di Eccellenza. Una scelta mirata a creare solide basi in un campionato difficile come quello di Eccellenza.

Manunza ha già guidato, con ottimi risultati, il Monastir lasciando quindi un uon ricordo anche fra i tifosi.

La società ha ora deciso di richiamarlo per preparare programmi e squadra del futuro.

