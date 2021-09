Anticipo di lusso sabato, ore 16, per la seconda giornata di Eccellenza con l’anticipo tra Ferrini Cagliari e Ossese. Una bella sfida per cagliaritani che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo per aver espugnato il “Frogheri” di Nuoro. Davanti l’Ossese, una delle candidate alla vittoria finale, reduce dal secondo posto nel mini torneo della passata stagione. Domenica scorsa i bianconeri hanno pareggiato con l’Ilva.

Domenica prossima si giocano, sempre alle 16, tutte le altre gare. Riflettori puntati sull'incontro tra Castiadas e Villacidrese, che vantano organici con giocatori di esperienza. Entrambe hanno vinto all’esordio. “Una partita sicuramente difficile”, dice il tecnico dei biancoverdi, Virgilio Perra. "Nonostante la Villacidrese sia una neopromossa vanta una rosa che ha tutte le carte in regole per poter stare nei quartieri alti della classifica. Cercheremo di fare la nostra partita cercando di sfruttare le nostre armi”.

Dopo la doppia sfida di Coppa si gioca ancora Taloro-Nuorese. Nel comunale di Settimo San Pietro si affrontano Sant’Elena e Budoni. Le altre gare sono Arbus-Ghilarza, Idolo-Guspini, Ilva-Bosa, Li Punti-Asseminese e Porto Rotondo-Monastir.

SQUALIFICHE. Il giudice sportivo ha squalificato per due giornate Cadelano (Nuorese) e Soro (Taloro). Un turno per Scalas (Asseminese), Fenu (Porto Rotondo) e Bruno (Villacidrese).

