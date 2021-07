Importanti novità in alcune squadre del campionato di Eccellenza sardo. Giuseppe Cantara, 54 anni, ultime 3 stagioni all'Ossese, è il nuovo allenatore della Nuorese. Prende il posto del sassarese Marco Sanna, ex calciatore di Cagliari e Torino. "Sono pronto per questa nuova e stimolante avventura - afferma Cantara - Conscio di guidare tecnicamente una squadra di grande blasone e dal passato straordinario. Nella prossima stagione faremo il possibile per regalare soddisfazioni e gioie ai nostri appassionati tifosi".

Nel Sassarese, sempre per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, grandi movimenti nel Li Punti calcio. Ingaggiati i portieri Umberto Canalis (ex Latte Dolce e Ferrini) e Samuele Murru (Valledoria). La difesa è stata puntellata dall'acquisto del centrale Andrea Chessa (ex Stintino). Il centrocampo è stato rinforzato con Giovanni Moro (classe 2001). La compagine sarà sempre allenata da Cosimo Salis. Quest'anno inoltre il Li Punti calcio parteciperà anche al campionato allievi. La condizione tecnica dei ragazzi è stata affidata a Davide Fara.

Nel frattempo continuano i lavori del nuovo campo sportivo, che la società sta costruendo sulle ceneri del precedente. Entro fine luglio dovrebbe iniziare la posa del manto sintetico. Il Li Punti calcio inizierà la preparazione il 20 luglio nel campo della Lanteri.

Argentino Tellini

Nella foto Giuseppe Cantara ( foto Tellini)

