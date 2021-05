Domenica alle 16 si gioca la quinta giornata di andata del campionato di Eccellenza.

In programma tre incontri: sono Guspini-San Marco Assemini, Nuorese-Castiadas e Porto Rotondo-Ossese. Ferma la capolista Atletico Uri, allenata da Massimiliano Paba e lanciatissima verso la Serie D che ha già giocato e vinto per 3-0 la partita col Bosa.

La gara di cartello è quella del "Frogheri" fra Nuorese e Castiadas. I barbaricini, pur lontanissimi dalla vetta, credono ancora nell’impresa. La vittoria sul campo del Bosa ha riacceso l’entusiasmo.

Davanti, il Castiadas dell'ex Antonio Prastaro ugualmente obbligato a vincere per portarsi a meno sei dell’Uri. Una gara difficile per i due allenatori, Marco Sanna della Nuorese e Antonio Prastaro del Castiadas.

L’Ossese, attualmente in seconda posizione (con un gap di sette punti dall'Uri) ma con una gara in più rispetto a Castiadas e Guspini, è attesa al "Caocci" di Olbia da un Porto Rotondo in gran salute.

Gara insidiosa anche per il Guspini di Giampaolo Murru che riceve la San Marco, formazione desiderosa di riscatto dopo due sconfitte di fila. Una gara dal pronostico incerto fra due grandi squadre che si sono rafforzate nell'ultimo mese.

