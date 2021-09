Si ricomincia anche in Eccellenza. Dopo la stagione ultima portata a termine in due tranche con un finale con otto squadre e con la promozione dell'Uri, domenica la categoria riparte al gran completo. Nelle ultime due settimane si è giocato per la Coppa. "Il campionato è sicuramente un’altra cosa”, dice l’allenatore del Castiadas, Virgilio Perra. “E inoltre i giocatori avranno una settimana in più di allenamento sulle gambe. Quindi la condizione atletica, anche se non al massimo, sarà leggermente migliore. Per quanto ci riguarda, siamo molto soddisfatti per le prime due apparizioni contro l’Idolo. La squadra mi è piaciuta. Ha cercato di mettere in pratica quanto provato durante la preparazione. Il gruppo è valido. Ma c’è ancora tanto da lavorare. Domenica facciamo l’esordio in campionato”, continua Perra. “Affrontiamo in trasferta il Bosa. Un campo notoriamente ostico contro un avversario con dei giovani interessanti e ben guidato da Tore Carboni. Sarà difficile. Cercheremo di fare la nostra partita”.

Le partite di cartello sono Nuorese-Ferrini e Ossese-Ilva. “Quattro formazioni che hanno tutte le carte in regola per far bene”, chiude Perra. Barbaricini e cagliaritani cercheranno di cancellare la delusione per l’eliminazione dalla Coppa. Le altre: Asseminese-Idolo, Ghilarza-Taloro, Guspini-Porto Rotondo, Monastir-Sant’Elena, Budoni-Arbus e Villacidrese-Li Punti.

Arrivano anche le parole di augurio del presidente della Figc Gianni Cadoni. “La speranza è che tutto torni presto alla normalità. Domenica l'Eccellenza si presenta al pubblico con l'entusiasmo di sempre. A tutte le società, i giocatori, i dirigentoi e agli sportivi auguro un anno ricco di soddisfazioni e di prospettive. Il calcio regionale gode buona salute. A ottobre inizieranno anche i campionati minori. Il nostro obiettivo è quello di portare il calcio in tutti i Comuni della Sardegna: un obiettivo possibile”.

