Una corsa inarrestabile fatta di sole vittorie.

L'Atletico Uri attende solo l'ufficialità della promozione in Serie D. Sarebbe la prima volta pe la società di un piccolo centro del sassarese dove si è capaci di fare le cose bene anche nello sport. L'Atletico Uri ha il pregio di essere una squadra retta da una grande società che ha soprattutto idee chiare, di aver tifosi davvero attaccati al colore e un grande tecnico come Massimiliano Paba, l'allenatore che ha fatto grande il Latte Dolce.

La squadra di Uri in questo mini campionato di Eccellenza a otto squadre ha seminato tutte le avversarie. L'ultimo ostacolo è l'Ossese che è però staccatissimo. Le altre non hanno nulla da chiedere al torneo.

Domenica la capolista ha ottenuto la sesta vittoria di fila dopo la ripresa. Viaggia a punteggio pieno (dalle due gare omologate aveva raccolto sei punti). Gli uomini di Massimiliano Paba, seppur non con facilità, sono riusciti ad avere la meglio sul Porto Rotondo. I ragazzi terribili guidati da Simone Marini hanno ceduto soltanto allo scadere confermando il buon stato di salute.

Ad inseguire c’è solo l’Ossese, con un gap di nove punti. I bianconeri hanno espugnato il campo del Castiadas. Sarrabesi che con la sconfitta di domenica scorsa sono tagliati completamente fuori dal discorso promozione. Per loro il ritardo è di quattordici punti con soli sei incontri da giocare.

Lo stesso distacco dalla vetta per il Guspini che ha pareggiato sul campo della Nuorese. L'allenatore dell'Uri Massimiliano Paba non canta di certo vittoria. La gara di domenica a Ossi non è facile: "Un avversario difficile. L'Ossese si gioca tutta la stagione puntando a rimettere in gioco il campionato. Una grande squadra, dobbiamo dare il meglio".

Domenica prossima, per la seconda giornata di ritorno, è in programma la sfida al “Walter Frau” tra Ossese e Atletico Uri. Con una vittoria i bianconeri potrebbero ridurre a sei lo svantaggio e, così, mantenere vivo il sogno della D. Il programma del prossimo turno propone anche San Marco Assemini-Castiadas, Porto Rotondo-Nuorese e Guspini-Bosa.

