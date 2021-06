Con i giochi già fatti, si gioca domani la penultima giornata del campionato di Eccellenza.

L'Atletico Uri promosso in Serie D dopo sei anni giocati in Eccellenza. L'Ossese seconda matematicamente, Guspini e Castiadas che inseguono per un terzo posto deludente per la squadra del Sarrabus che aveva iniziato questa seconda fase del campionato per cercare di contendere all'Uri la promozione in D.

Domani a festeggiare in casa sarà la squadra di Massimiliano Paba che attende la visita del forte Guspini. La promozione la squadra di Massimiliano Paba l'ha conquistata vincendo a Bosa. Domani sarà solo festa anche se l'Uri vorrà mantenere la sua imbattibilità casalinga. Per Paba è la seconda Serie D conquistata in Eccellenza dopo quella ottenuta col Latte Dolce.

"Un successo strameritato – ha commentato -: una promozione meritata sul campo con ragazzi, una società e tifosi meravigliosi".

A Bosa, ultimo della classe arriva il Castiadas. Il Porto Rotondo ospita la San Marco, grande delusione di questa fase di stagione. Partita di cartello anche se con nessuna importanza per la classifica fra Nuorese e Ossese.

