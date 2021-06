Mercoledì di calcio domani in Sardegna. Nel campionato di Eccellenza è in programma la terza giornata del girone di ritorno.

Trasferta impegnativa per l’Uri, attesa a Nuoro dalla Nuorese. Negli ospiti saranno assenti, tutti per squalifica, Luca Tedde e Gavino Olmetto. Un’assenza pesante anche nelle fila dei barbaricini: si tratta del capitano Fabio Cocco fermato per due turni dal giudice sportivo.

Al “Walter Frau” di Ossi, l’Ossese riceve la San Marco Assemini con i locali favoriti. Nei bianconeri non disponibile, per qualifica, il difensore Antonio Cocco.

Gara senza pronostico fra Castiadas e Guspini. Formazioni di valore che però hanno perso troppo terreno. Il tecnico Giampaolo Murru deve rinunciare al difensore centrale Federico Boi che in passato ha anche indossato la maglia del Castiadas.

Chiude Bosa-Porto Rotondo. I bosani sono a caccia del primo successo stagionale.

