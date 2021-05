Solo due gare domenica nel campionato di Eccellenza. Ma si gioca soprattutto una delle gare clou del torneo: Guspini-Atletico Uri. La squadra mineraria ospita la capo0lista con l'obiettvo di vincere per rimettersi in gioco nella corsa per la Serie D.

La squadra di Uri allenata da Massimiliano Paba è prima in classifica a punteggio pieno con sei punti di vantaggio sull’Ossese, otto sul Castiadas, addirittura nove sullo stesso Guspini e sulla San Marco Assemini. In caso di vittoria la capolista può davvero chiudere il campionato, portandosi ad un passo dalla Serie D.

La gara di domenica a Guspini può essere davvero quella decisiva. Con una vittoria l’Uri, farebbe un gran bel salto verso la promozione nell'interregionale. In caso di sconfitta potrebbe essere avvicinato dal Castiadas, gran favorito nella gara interna col Bosa, ultimo della classe con appena un punto.

Domenica sono queste le uniche gare in programma. Le gare Ossese-Nuorese e San Marco-Porto Rotondo sono state già giocate a inizio stagione, lo scorso autunno, prima della sosta imposta dal Covid. Le due gare si erano concluse in parità: 3-3 a Ossi e 0-0 fra San Marco e Porto Rotondo.

C’è attesa anche a Castiadas che in questa seconda mini fase della stagione ha giocato tre gare conquistando solo pareggi. Pareggi che sono costati cari all’allenatore Antonio Prastaro, al quale in settimana, è subentrato Virgilio Perra.

