Ultimi due colpi di mercato in casa Ghilarza. La compagine che prenderà al via al prossimo torneo di Eccellenza, infatti, ufficializza gli ultimi due tasselli da inserire nella rosa allenata da Ivan Cirinà: Andrea Laconi e Guido Rancez. Laconi, classe 2001, è un difensore che, dopo aver militato nel settore giovanile del Cagliari, ha vestito le maglie di Castiadas e Guspini. Rancez, invece, classe 1990, di nazionalità argentina, è alla prima esperienza sui rettangoli da gioco sardi. Laconi e Rancez si aggiungono agli acquisti di Doukar, Gutierrez, Cocco, Fadda, Caddeo e dei giovani Alessio Cossu e Stefano Salaris. Ora mister Cirinà potrà lavorare al completo in vista dell’esordio in Coppa Italia del prossimo 29 agosto, a Bosa.

Novità anche in Promozione. La Paulese, inserita nel girone B, ha ufficializzato gli acquisti di Roberto Corriga, dall’Oristanese, e di Rocco Carotti, ex Corrasi Oliena. Forza nuove, dunque, per il centrocampo del neo-tecnico Cristian Lai che, inoltre, potrà contare anche sulla riconferma dell’esperto bomber Christian Cacciuto. Per la Paulese dovrebbero arrivare altre novità prima dell’inizio della preparazione, in programma dal 23 agosto prossimo.

In Prima Categoria l’Atletico San Marco Cabras annuncia le prime novità di mercato. Annunciati ben 7 volti nuovi. A partire da Emmanuel Aifesei, ex Arbus, esterno di fascia, classe 1996; da Santa Giusta, invece, arrivano Giorgio Cadoni, centrocampista, Massimiliano Meli, difensore, e Daniele Tanca, attaccante. Reparto avanzato che potrà contare anche sul giovane, classe 2003, Daniele Antonini, ex Paulese. Chiudono la lista dei volti nuovi Gabriele Musumeci, portiere, e Nicola Uras, centrocampista, dal vivaio del Simba ed entrambi del 2002.

In Seconda Categoria, conferma in casa Nurachi per l’allenatore Bebo Pilloni. La compagine giallo-blu, inoltre, si rinforza con gli innesti di Vasile Petroiu, ex Tharros e Oristanese, Diego Cabula, anche lui ex Oristanese, e Manuel Cauli, dalla Sanverese. A Simaxis, invece, sarà ancora Mauro Fois alla guida della squadra. Rosa rinforzata con gli arrivi del portiere Francesco Di Filippo e dell’attaccante Federico Dessì, dal Solarussa. Il Tramatza annuncia l’innesto del portiere Christian Corrias, classe ’91, ex Paulese, Milese, Borore e Monterra. Il C.R. Arborea, infine, conferma in panchina il tecnico locale Angelo Sperandio.

