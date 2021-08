Domani 1 settembre si gioca ancora per la Coppa Italia di Eccellenza. In programma alle 17 Villacidrese-Arbus, secondo appuntamento col triangolare che include anche il Guspini, vittorioso domenica scorsa per 4-0 in casa dell'Arbus.

La Villacidrese riassapora così l'aria dell'Eccellenza dopo tanti anni in Prima categoria e in Promozione. Quest'anno la squadra è stata ripescata in Eccellenza. Il suo passato è fatto anche di tanti anni giocati in Serie C e in Serie D. Una grande conquista per gli sportivi locali e il calcio regionale.

L'Arbus ha un solo risultato utile per sperare ancora nel passaggio di turno: deve vincere a Villacidro. Il pronostico è tutto per i locali. Domenica 5 settembre si giocano le gare di ritorno del primo turno: Idolo-Castiadas, Monastir-Ferrini, Ilva-Porto Rotondo, Nuorese-Taloro, Ghilarza-Bosa, Ossese-Li Punti e Sant'Elena-Asseminese. Domenica scorsa si sono registrati i successi esterni di Ghilarza, Ossese e Guspini, quelli interni di Castiadas, Porto Rotondo e i pareggi fra Taloro e Nuorese e fra Asseminese e Sant'Elena.

