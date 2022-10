Sono dodici gli anticipi in programma sabato tra Eccellenza e Promozione. Nel massimo campionato regionale in scena, alle 16, Latte Dolce-Budoni e Villacidrese-Ferrini Cagliari e, alle 17, Bosa-Carbonia (a Bonorva). Riflettori puntati sulla super sfida di Sassari dove si affrontano le prime due della classe col Budoni che ha due punti in più di vantaggio. Domenica, alle 16, si giocano le altre gare: Calangianus-Iglesias, Ghilarza-Lanusei, Li Punti-Sant’Elena, Monastir-Tharros, Nuorese-Arbus e Ossese-San Teodoro.

Nove gli anticipi in Promozione: nel girone A, alle 16, Castiadas-Orrolese, Asseminese-La Palma (a Villa San Pietro) e Guspini-Cus Cagliari; nel girone B, alle 16 Arborea-Tonara, Tortolì-Idolo, Santa Giusta-Barisardo e, alle 17, Terralba-Abbasanta; nel girone C, alle 16, Stintino-Lanteri e, alle 16.30, Macomerese-Usinese

In Promozione, Posada-Atletico Bono si gioca a Torpé.

