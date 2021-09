Con tre gol di Figos e tre di Piras, la Villaciderese ha festeggiato il ritorno in Eccellenza battendo per 6-1 in Coppa Italia l'Arbus. Un successo netto e perentorio che dimostra la forza della Villacidrese e le difficoltà dell'Arbus che domenica scorsa è stato battuto in casa per 4-0 dal Guspini.L'Arbus è fuori dalla Coppa. Alla Villacidrese domenica basta il pari col Guspini grazie alla migliore differenza reti-

Villacidrese ha giocato con Pisano (5' st Ardau), Fenu (19' st Porru), Lussu, Corda (26' st Cardia), Bruno, Pinna, Cordeddu, Angheleddu, Figos, Paulis (17' st Demontis), Piras (10' st Cirronis). Allenatore Matteo Congia.

L'Arbus è scesa in campo con Cardoso, Stochino, Caffagni (34' st Pintus), Sulaman, Grosso, Muscas, Casu, Diana, Cogliati (36' st Concas), Sylla, Sogus (41' st Ariu). Allenatore Nunzio Falco.

