Esordio vittorioso del Porto Rotondo nella prima gara di Coppa Italia di Eccellenza. La squadra di Marini si è imposta per 2-0 sull'Ilvamaddalena: i gol sono stati segnati da Ruzzittu e Pala su rigore. L'Ilva ha cercato il gol con Chiappetta e Pisano senza riuscirci.

Porto Rotondo: Melis, Fenu, Luciano, Bruno, Muzzu, Varrucciu, Seddaiu, Saggia, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina F. Deiana, Bassu, Piemonte, Vitiello, Mancini, Cianfrocca, M. Deiana, Degortes, Mourot. Allenatore Marini.

Ilvamaddalena: Manis, Nicotera, Farese (25’ st Spanu), Chiappetta, Di Pietro, Dombrovoschi, Barca (31’ st Serio), Escobar, Tapparello, Malesa, Pisano. In panchina Amatulli, Lena, Manca, Sias, Romano, Fiacco, Aversano. Allenatore Acciaro.

Steri del Castiadas (foto Serreli)

LE ALTRE – Nel primo turno della Coppa di Eccellenza l'Ossese ha vinto per 1-0 sul campo del Li Punti con un gol di Madeddu. Il Ghilarza ha vinto sul campo del Bosa per 2-0 con gol di Chergia e Cossu, travolgente il Guspini ad Arbus vittorioso per 4-0 con reti di Bravo, Pedoni, Floris e Bruno. Vittoria del Castiadas con 3-0 all'Idolo. Pareggi fra Asseminese e Sant'Elena (0-0), fra Ferrini e Monastir (D'Agostino e Melis), fraTaloro e Nuorese (1-1) .

