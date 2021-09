In Sardegna si sono giocate tra venerdì e oggi le partite di ritorno degli Ottavi di Coppa Italia Eccellenza.

Ilva, Castiadas, Sant'Elena, Ossese, Ghilarza, Taloro, Guspini e Monastir passano il turno della Coppa Italia di Eccellenza e approdano ai quarti di finale. L'Ilva ha piegato il Porto Rotondo per 5-0 con tripletta di tapparello, e gol di Aiana e Pisano. L'Ossese ha vinto per 4-0 sul Li Punti con due gol di Chelo, Madeddu, Sabino . Vittoria del Ghilarza (3-1) sul Bosa (reti Atzei, Cossu, Doukar e Carboni (rig.), il Taloro ha vinto sul campo della Nuorese con due reti di Littarru. Guspini vittorioso per 1-0 sulla Villacidrese: ha segnato Bravo. Pari (1-1) tra Monastir e Ferrini. Passa il turno il Monastir (5-3 ai rigori). Passano ai quartu anche Sant'Elena (5-0 all'Asseminese) e il Castiadas (2-1 all'Idolo).

Ecco il riepilogo dei risultati:

Idolo-Castiadas 1-2

Guspini-Villacidrese 1-0

Ghilarza-Bosa 3-1

Ilvamaddalena-Porto Rotondo 5-0

Nuorese Calcio – Taloro Gavoi 0-2

Ossese-Li Punti 4-0

Sant’Elena-Asseminese 5-0

Monastir Kosmoto-Ferrini 1-1 (il Monastir ha vinto ai rigori)

L’andata dei quarti di finale è in programma il prossimo 6 ottobre.

