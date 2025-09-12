Coppa Italia Eccellenza e Promozione: ecco gli accoppiamentiPartite d’andata il 15 settembre, ritorno il 29 ottobre
Ecco gli accoppiamenti della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione.
In Eccellenza si giocano il 15 ottobre alle 16 le gare di andata dei quarti di finale: Iglesias-Ferrini , Villasimius-Nuorese , Atletico Uri-Buddusò, Tempio-Santa Teresa.
In Promozione nella stessa data sono in programma gli ottavi di finale, gare di andata: Selargius-Castiadas, Uta - Guspini, Terralba - Arborea, Samugheo Tonara, Bonorva-Ozierese, Li Punti-Usinese, Alghero-Bosa, Coghinas- Arzachena.
Sia in Eccellenza che in Promozione, il ritorno verrà giocato il 29 ottobre.