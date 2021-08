Buon esordio stagionale in Coppa Italia del Castiadas che piega l'Idolo per 3-0. Domenica la gara di ritorno in Ogliastra. La squadra del Sarrabus può comunque dire che ha già un piede nei quarti di finale della Coppa di Eccellenza. Il primo gol è arrivato al 36': Ruggeri serve Villa che con un rasoterra da fuori area a fil di palo trafigge il portiere ogliastrino. Al 40’ conclusione di Villa dall’interno dell’area, Marongiu si distende e respinge.

Nella ripresa il raddoppio dopo 8': intervento sfortunato di Marongiu che, su un retropassaggio di Stocchino, nel tentativo di rinviare spinge la palla nella sua porta. Al 49' il tris dei locali: Santoro su azione di contropiede batte ancora l'esterno ogliastrino.

Soddisfatto a fine gare il presidente del Castiadas, Celestino Recupito. "Una buona prestazione. I ragazzi si sono ben comportati nonostante le tante assenze. Non erano presenti Scioni, infortunato, e Brondani e Guseynov per i quali siamo in attesa del transfer”. La gara di ritorno, a campi invertiti, si giocherà domenica prossima.

Castiadas: Forzati, Zedda (39’ st Zugliani), Serra, Steri (29’ st Scurti), Carboni, Cardia, M. Melis, Ruggeri, Villa, Tesfai, Santoro. In panchina Olivieri, Carraino, Ladu. Allenatore Virgilio Perra.

Idolo: Marongiu, P. Usai (16’ st Cabiddu), Cocco, La Bagnara (33’ st Staffa), A. Usai, Lillo, Manca (38’ st Mancosu), Lotto (33’ st M. Usai), Nieddu, Jammeh, Stochino. In panchina Masia, Bonicelli, Piroddi. Allenatore Mario Masia.

Arbitro: Claudio Pili di Cagliari.

Reti: nel primo tempo 36’ Villa; nel secondo tempo 8’ Marongiu (autorete), 49’ Santoro.

