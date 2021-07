Pensa in grande il Ghilarza che sta lavorando intensamente per mettere a disposizione di mister Ivan Cirinà una rosa competitiva in vista del prossimo campionato di eccellenza.

La società, grazie all’intenso lavoro che sta portando avanti il direttore sportivo Stefano Pinna, ha annunciato gli arrivi del del difensore esterno Giacomo Cocco e del difensore centrale Pablo Gutierrez.

Ma si lavora anche sulle conferme: tra i sicuri lo storico capitano Fabio Chergia, il jolly Matteo Atzei, Davide Caddeo, Stefano Oppo, Roberto Oppo, appena rientrato dalla Paulese, Nicholas e Matteo Marra, Cristian Mugheddu, Gianluca Dessolis e Mauro Patteri.

In promozione, la Polisportiva Thiesi ha appena confermato Gian Mario Rassu alla guida tecnica, mentre il nuovo Direttore Sportivo Carletto Sanna e il riconfermato presidente Peppino Mannu lavorano per rinforzare la squadra. Sempre nel Meilogu, la Polisportiva Bonorva cerca di capire il proprio futuro societario. Al lavoro anche la Polisportiva Buddusò che si è assicurata le prestazioni dell’attaccante Riccardo Sanna e del difensore centrale Andrea Secchi. Vorrà dire anche la sua l'Usinese che ha confermato l'attaccante Domenico Saba e annunciato l'arrivo dell'esterno Antonio Mastino, ex Li Punti.

In prima categoria (girone D), vuole fare le cose in grande il Coghinas che ha confermato, per il quinto anno consecutivo, mister Cristian Mura. Confermati in rosa Alessio Tolis, Riccardo Carrucciu, Gianmario Cimino, Giovanni Manconi, Mauro Carbini, Flavio Patrick Caetano Ferreira, Danilo Ledda, Gabriele Pani, Salvatore Licheri , mentre i nuovi arrivi sono Luca Mulas (dal Valledoria) e Antonio Secchi (dallo Stintino).

© Riproduzione riservata