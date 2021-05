Si gioca domani alle 16 l'ultima giornata del girone di andata del mini torneo di Eccellenza al quale partecipano otto squadre.

In programma Atletico Uri-Castiadas, Bosa-Ossese, Nuorese-San Marco Assemini e Porto Rotondo-Guspini. La gara più importante è quella di Uri dove la squadra locale con una vittoria metterebbe più di un piede in serie D. Per il Castiadas ultima occasione invece per poter sperare di riaprire il campionato. Alla squadra del Sarrabus serve solo la vittoria. Il pari lascerebbe le cose come stanno.

L’Ossese, terza della classe, è attesa al “Campo Italia” dall’ostico Bosa. I bianconeri hanno l’obbligo di vincere ma devono anche sperare che arrivino notizie positive da Uri. Non deve ingannare la posizione in classifica degli uomini di Tore Carboni che, pur perdendo gli ultimi due incontri, hanno dimostrato di avere un organico di gran valore con tanti giovani interessanti. Contro Nuorese e Castiadas probabilmente non avrebbero meritato di perdere.

La Nuorese ospita la San Marco Assemini di Paolo Busanca. Incontro aperto a qualsiasi risultato tra due formazioni di spessore che vogliono onorare al massimo la parte restante del torneo.

In calendario anche Porto Rotondo e Guspini. I bianchi di Simone Marini hanno offerto finora ottime prestazioni e davanti alle mura amiche non si fanno superare facilmente. Il Guspini è alla ricerca del primo successo dopo la ripresa.

