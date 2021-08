Riparte con grande entusiasmo e numerose novità la stagione 2020/2021 dell’Arborea, inserita nel girone di B del campionato di Promozione regionale di calcio. Nuovo allenatore e diversi volti nuovi nella rosa costruita dalla società presieduta da Franco Atzeni. A partire dalla panchina, dove siederà il giovanissimo Federico Trudu, 32 anni, all’esordio nella categoria dopo le stagioni alla guida dell’Oristanese, con una promozione dalla Seconda alla Prima.

“Ha entusiasmo da vendere – commenta Atzeni, 59 anni – e con lui ho fatto una scelta personale. È molto preparato e su di lui ci ho scommesso. Il problema è che ci dovremmo adeguare al nuovo girone, sotto tutti i punti di vista”.

Come anticipato, tante le novità nella rosa a disposizione di Trudu, con una grande quantità di giovanissimi di buone speranze. I colpi più importanti, però, rappresentano i ritorni di Mirko Soddu, centrocampista, classe ’88, Davide Piras, attaccante del ’95, Nicola Atzori, ex Lanusei e Tonara, del 1998, e Emanuele Serra, attaccante del 1998. Tra i giovani fuoriquota si registrano gli innesti di Mattia Fadda, 2002 e Riccardo Porta, 2003, ex Oristanese, Lorenzo Mainas, 2003, ex Santa Giusta, e Diego Contini, 2002, dalla Freccia Parte Montis Mogoro.

“Il nostro obiettivo – commenta Trudu – è quello di fare un buon campionato. Vorremmo salvarci il prima possibile, cercando di giocare un bel calcio. È un girone diverso dal solito, quindi è un po’ tutto nuovo. Rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno non ci mettiamo limiti”. Inizio della preparazione fissato lunedì pomeriggio al Comunale “Gino Neri”.

