Tutto è pronto. Con l'anticipo di questo pomeriggio (ore 18) fra Castiadas e Idolo, riprende la stagione del calcio in Sardegna. Domani si giocano tutte le altre gare di Coppa di Eccellenza, in attesa dell'avvio dei campionati.

Dalla federazione regionale della Figc arrivano le parole di augurio del presidente Gianni Cadoni. "Mi auguro che sia la stagione del rilancio”, esordisce Cadoni, “della ripresa definitiva per tutto. Abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi. La speranza è quella di riuscire a portarla a termine. Questo è il mio augurio più grande per tutto il movimento dilettantistico. Si inizia con l’Eccellenza. Oggi e domani con la Coppa Italia, successivamente col campionato. E’ la Serie A del nostro calcio. Diciotto squadre, società di qualità e valore. Abbiamo ripescato una compagine, la Villacidrese, perché un torneo così importante non poteva restare zoppo. Siamo felici che una piazza come Villacidro abbia fatto ritorno nel calcio che conta. Siamo dispiaciuti per le altre società che hanno richiesto il ripescaggio, augurando loro possano raggiungere la massima categoria regionale al più presto”.

"Un girone”, continua, “con formazioni che rappresentano geograficamente tutta l’Isola, da Nord a Sud con tutte le province coinvolte. La Coppa Italia è sicuramente un bell’antipasto. Sarà entusiasmante”.

La Figc isolana continua a mostrare la sua vicinanza alle società.”Continueremo a dare il massimo sostegno. Ci siamo attività per ottenere i contributi dalla Regione sarda, per sponsorizzazioni tecniche, attrezzatura, palloni e altro per rendere il campionato più bello e attraente”.

A breve saranno pubblicati i calendari. “Ad inizio della settimana prossima”, conclude Cadoni. “C’è grande attesa. Sono in fase di elaborazione”.

A dare il via le gare di andata degli ottavi di finale. Non partecipa il Budoni ed è quindi previsto un triangolare. Dopo l’anticipo tra Castiadas e Idolo, il quadro si completa domenica (ore 17) con Porto Rotondo-Ilvamaddalena, Li Punti-Ossese, Nuorese-Taloro Gavoi, Bosa-Ghilarza, Arbus-Guspini (triangolare, riposa la Villacidrese), Monastir-Ferrini Cagliari e Asseminese-Sant’Elena Quartucciu. Le gare di ritorno si giocano il 5 settembre. Quelle del triangolare il primo e il 5 settembre. Le squadre dovranno attenersi al protocollo Figc per l’emergenza sanitaria. In merito sono stati forniti chiarimenti e integrazione in seguito alla riunione con la Commissione medica scientifica federale.

© Riproduzione riservata