Chiuso il campionato di Eccellenza con la promozione dell'Atletico Uri in Serie D, il Comitato regionale della Figc prepara la nuova stagione. Intanto, partono col botto le iscrizioni ai campionati regionali, tante anche le nuove affiliazioni. Confermati inoltre i contributi Covid dalle società di Promozione in giù. “È stato ottimo l’avvio delle iscrizioni a tutti i campionati - esordisce il presidente della Figc sarda, Gianni Cadoni – aperte dal 5 luglio scorso e con chiusura il prossimo 23 dello stesso mese. Boom anche di richieste per nuove affiliazioni, a testimonianza di una grande voglia di ripartire. Confermato – continua – il contributo Covid per le società che non lo hanno ricevuto nella scorsa stagione. In pratica quelle che non hanno ripreso, dalla Promozione in giù”.

Previsto anche un contributo under 23 da assegnare alle società che hanno partecipato la scorsa stagione sportiva ai campionati di interesse nazionale (Eccellenza, calcio a5 serie C1 e calcio a 5 serie C femminile). Inoltre assicurazioni gratuite per i tesserati under 23 e scontate quasi del 50 per cento per i tesserati over 23, riferite alla stagione 2020/2021. Per le società anche la possibilità di versare in tre rate le quote di iscrizioni.

Il presidente Cadoni sottolinea che “i pagamenti effettuati per le iscrizioni stagione 2020/2021 dalle società che poi non hanno potuto proseguire i rispettivi tornei (dalla Promozione in giù) valgono come acconti/saldi per le iscrizioni della stagione 2021/2022. Queste informazioni saranno comunicate nel corso delle video conferenze con le società dei vari campionati, programmate a partire da lunedì 12 luglio”.

Cadoni parla della scorsa stagione iniziata a settembre e sospesa per il Covid a fine ottobre. "Non ci siamo fermati, abbiamo continuato a lavorare anche con le società in videoconferenze, preparando il futuro, riuscendo a far riprende l'Eccellenza con otto squadre. Un segnale straordinario e tutto è stato organizzato alla perfezione con nessun caso di Covid durante questo cammino, promuovendo tutto nel rispetto del protocollo sanitario. Ne siamo orgogliosi. Ora speriamo in tempi migliori. C'è voglia di riprendere a tutti i livelli”.

