Ancora movimenti di mercato nei campionati regionali di calcio. In Promozione, il Lanteri Sassari ha annunciato le conferme del centrocampista Nicola Dettori (1987), del difensore Davide Sini (1999) e dell’attaccante ex Latte Dolce Andrea Usai (1984). Tante conferme anche in casa Macomerese: restano il portiere Andrea Carta, i difensori Edoardo Caria, Giovanni Fois e Diego Giachero, Gabriele Marroccu e Federico Pisu, i centrocampisti Mattia Barria, Mohamed Chidid Gaye e Salvatore Marras e gli attaccanti Claudio Fadda e Fabio Lauria. Il centrocampista Matteo Marras (2004), ex Ghilarza, si è accasato al Santa Giusta. L’attaccante Michele Suella passa dalla Villacidrese al Villamassargia.

In Promozione, il Bonorva di Michele Pulina ha ufficializzato l’arrivo del bomber Giuseppe Meloni (1985), la scorsa stagione all’Alghero (ha segnato 21 reti). Ingaggiati anche l’esterno d’attacco Emanuele Fini (2000), figlio d’arte, cresciuto nelle giovanili del Cagliari ed ex Latte Dolce Arzachena, Li Punti e Stintino, gli attaccanti Riccardo Oggiano (1988), ex Li Punti e Victor Costas Alonso (2003), proveniente dal Valladaries (Spagna) e l’esterno destro Giovanni Foddi (2002), ex Ossese e Stintino.

Il La Palma Monteurpinu di Riccardo Spini ha ingaggiato i fratelli Andrea e Federico Mattana, giovani di assoluto valore. Mentre Nicola Mattana (2007), il fratello più piccolo di Andrea e Federico, passa al Pirri.

