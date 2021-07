Novità tra le compagini oristanesi che partecipano ai campionati calcistici regionali. A partire dal Ghilarza, che prenderà parte al prossimo torneo di Eccellenza che, dopo aver reso noto il nome del nuovo allenatore Ivan Cirinà, ufficializza anche il primo colpo di mercato con il tesseramento del difensore Pablo Gutierrez. Per Gutierrez è un ritorno in maglia giallorossa, dopo aver militato per tanti anni ai massimi livelli del torneo di Eccellenza e serie D.

Novità anche in Promozione, con l’Arborea che ha comunicato la conclusione del rapporto con il tecnico della prima squadra Renato Incani. “La società – si legge nel comunicato del sodalizio guidato da Franco Atzeni – ringrazia l’allenatore per le capacità e la professionalità dimostrate e augura i migliori successi per il futuro”. Il rapporto con Incani si conclude dopo solo un anno; l’allenatore era subentrato nell’estate del 2020 a Maurizio Firinu. L’Arborea, che sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo torneo, è ora alla ricerca di un tecnico per programmare la stagione.

Arrivano le prime conferme, invece, in Prima Categoria. Il Samugheo conferma alla guida della prima squadra Roberto Careddu, dopo gli ultimi buoni risultati ottenuti nelle stagioni passate. Ora si lavorerà sulla composizione della squadra.

