Si muove il mercato delle panchine. Massimiliano Paba guiderà sicuramente l'Atletico Uri anche in Serie D. La società sembra intenzionata alla conferma. Cercano nuovi allenatori sempre in D l'Arzachena e il Lanusei dove a sorpresa non sono stati confermati Raffaele Cerbone e Alfonso Greco. Tutto da decidere sul futuro di Francesco Loi, allenatore del Muravera. In Sardegna sta per tornare Carlo Cotroneo, ex allenatore del Castiadas. Il tecnico laziale piace a diverse società di Serie D ed Eccellenza. Cotroneo, romano, con una infinita carriera da giocatore fra serie D, C e B, e poi con ottime esperienze da allenatore (ha allenato anche il Castiadas due stagioni fa), ha la Sardegna nel cuore. “Se trovo una buona occasione – dice il mister – torno subito: adoro la Sardegna. A Castiadas mi sono trovato benissimo, un gran bel campionato, interrotto solo dalla pandemia. Un territorio straordinariamente bello, gente ospitale. Lo ripeto in Sardegna sono pronto a tornare. Ho ricevuto qualche proposta, anche dal nord dell'Isola, attendo le necessarie verifiche”.

Carlo Cotroneo, 55 anni, ha giocato nel Tivoli, nella Cisco, nell'Albalonga, a Sanremo, nel Frosinone, nel Novara, Nella Viterbese, nella Ternana. nel Barletta, nel Catanzaro, nell'Almas e nel Lodigiani Roma. Poi ha iniziato la carriera di allenatore nel Lazio in Serie D. Nel 2019, l'arrivo al Castiadas dopo l'esperienza sulla panchina laziale del Ladispoli. Una splendida stagione, un duello contro il Carbonia appassionante, tante gare al campo dell'Annunziata ma anche in trasferta. Poi lo stop del torneo a causa del Covid. In quel momento, il Castiadas era secondo. Fu promosso il Carbonia. “Mancavano ancora diverse giornate alla fine del torneo. Purtroppo è andata così. Col Carbonia abbiamo vinto sul campo una partita d'altri tempi, rimontando due gol e segnando quattro reti nella ripresa, tre con Fernandez Una gara impossibile da dimenticare. Avevo a disposizione giocatori importanti come lo stesso Fernandez, Diaz, Manga, Sylla, oggi al Lanusei, Tesfai, Malandra, Correa, Carboni, Cordeddu, Sech e tanti altri ancora. Ottimi giocatori, ottime persone. E poi un ottimo staff tecnico. Lo ripeto è stata una esperienza straordinaria con Pierpaolo Piu presidente e Mauro Vargiolu vice presidente e con tanti altri dirigenti che non ci hanno mai fatto mancare nulla. A Castiadas ci tornerei subito. Sto esaminando alcune offerte, poi si vedrà”.

