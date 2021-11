Nel campionato di Eccellenza, si gioca sabato, alle 15, Porto Rotondo-Ilvamaddalena. In Promozione, anticipate a sabato, alle 15, Villasimius-Pro Sigma (girone A), Paulese-Tharros (girone B) e Posada-Tempio e Usinese-Lantieri (girone C). Si disputa domani (venerdì) alle 20.30 Buddusò-Ozierese (girone B).

In Prima categoria, si giocano sabato, alle 15, Virtus San Sperate-Gialeto (girone A), Ruinas-Santa Giusta (B), Ollolai-Ovodda (C), Coghinas-Siligo e Sennori-Monte Alma (E) e, alle 16, Abbasanta-Silanus (D). Si gioca domani (venerdì) alle 20.30 Meana Sardo-Nurri. Variazioni campo. In Eccellenza, Sant’Elena-Ferrini si gioca a Villa San Pietro. In Promozione Andromeda-Cortoghiana a Senorbì.

In Eccellenza, stop di una giornata per Cocco e Gutierrez (Ghilarza), Carboni (Bosa), Bravo e Diaz (Guspini) e Piemonte e Varrucciu (Porto Rotondo). Una giornata ai tecnici Luca Suella (Asseminese) e Fabrizio Carracoi (Guspini). Per la Coppa Italia, un turno a Virdis e Zinellu (Ossese) e Bravo (Guspini).

In Promozione, due turni a Cuccu (Tempio). Una giornata a Sau (Tonara), Deriu (Luogosanto), Matzuzi (Samugheo), Mattana (Seulo), Canu (Buddusò), Deledda (Posada) e Zara (Selargius). Tre turni al tecnico della Bittese, Romano Marchi e uno a quello del San Teodoro, Giovanni Paolo Degortes.

