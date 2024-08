Dopo quasi dieci anni il panorama calcistico regionale ritroverà ai nastri di partenza Palmas Arborea. Una realtà che all’inizio dello scorso decennio ha stupito e affascinato gli appassionati del pallone, che da ottobre prenderà parte al campionato di Terza Categoria con la nuova denominazione di ASD Palmas Calcio.

Il passato. Nel primo decennio del 2000 il Palmas 95 aveva attirato le attenzioni nel panorama calcistico regionale. Una realtà particolare, nata in una comunità di poco più di 1000 abitanti, seguita da un pubblico appassionato, che ogni domenica affollava gli spalti del Comunale. L’esordio in Terza Categoria, poi vinta con un esordiente Andrea Contini in panchina (attuale tecnico dell’Abbasanta), e approdo in Prima Categoria, torneo al quale ha preso parte nella sola stagione 2011/2012. Un sodalizio solido, con Alessandro Cadoni presidente, il parroco del paese di quel periodo, Don Tonino Zedda, nel ruolo di Direttore Sportivo, e l’esperto Giorgio Caria allenatore della “storica” promozione in Prima. Un’avventura che si è conclusa nel 2014/2015, in Seconda. Da allora è rimasta attiva solo la società “gemella”, il Palmas 92, impegnata nei tornei amatoriali.

La ripartenza. All’inizio dell’estate, dopo una lunga pausa, si è deciso di ripartire. La base del nuovo progetto è costituita dal nucleo di giocatori che hanno vissuto in campo quell’epoca d’oro. Nell’attuale gruppo dirigenziale, capitanato da Davide Loi che ha assunto il ruolo di presidente, ci sono infatti Giorgio Cadoni, William Mereu, Massimiliano Meli e Andrea Firinu, grandi protagonisti della scalata di oltre 10 anni fa, che si divideranno tra rettangolo di gioco e l’ambito dirigenziale. Un ponte tra passato e futuro. “Siamo partiti – commentano i dirigenti - cercando di formare un gruppo che fosse un mix di ragazzi giovani e veterani di Palmas Arborea”. Il gruppo prima di tutto e guida tecnica della prima squadra che i dirigenti hanno deciso di affidare ad un’altra vecchia conoscenza dell’ambiente, Mauro Fois, mister sulla panchina palmarese negli anni di Seconda. A settembre è previsto l’inizio della nuova avventura. “Siamo un nuovo gruppo di 20 dirigenti spinti dalla passione per il calcio – proseguono i dirigenti - e dalla voglia di costruire qualcosa per tutto il paese. Vogliamo dare la possibilità ai nostri ragazzi di giocare per la propria comunità e siamo anche pronti ad accogliere chiunque condividesse questo progetto. Speriamo di creare qualcosa di bello e coinvolgente per tutti”.

